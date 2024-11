Ramy Elgaml, oggi a Milano corteo e fiaccolata. Si temono scontri

Nel capoluogo lombardo nel pomeriggio si terrà un corteo organizzato dai Giovani Palestinesi che partirà da piazzale Loreto: attese circa 3mila persone. Dalle 19 a Corvetto ci sarà una fiaccolata. Secondo i primi risultati dell'autopsia il 19enne è morto sul colpo nell’incidente in scooter al termine di una fuga dopo che lui e un amico non si erano fermati a un posto di blocco dei carabinieri

A Milano resta alta la tensione dopo la morte di Ramy Elgaml , il 19enne egiziano che ha perso la vita in un incidente al termine di un inseguimento: lui e un amico in sella a uno scooter non si sarebbero fermati a un posto di blocco dei carabinieri. Da qui la fuga in piena notte ad altissima velocità per le vie della città, il più delle volte in contromano, fino allo schianto in via Quaranta, in zona Corvetto. Ramy ha perso la vita e l'amico, che era alla guida, è finito in ospedale in gravissime condizioni, mentre il quartiere alla periferia sud est è stato teatro di rabbia e scontri. Per oggi sono previste oggi due manifestazioni e si temono scontri: ci sarà un corteo organizzato dai Giovani Palestinesi che partirà da piazzale Loreto alle 14.30, poi i manifestanti (attese circa 3mila persone) sfileranno per via Padova, fino a raggiungere l'Anfiteatro Martesana. Invece alle 19 poi è stata organizzata una fiaccolata a Corvetto. L'appuntamento, regolarmente comunicato in questura, è in piazzale Gabrio Rosa. Da lì i manifestanti - un centinaio quelli annunciati - raggiungeranno via Quaranta, dove è morto Ramy.

"Non è il momento di fare una fiaccolata" secondo il papà di Ramy Elgaml. Ieri è tornato a chiedere di abbassare la tensione. "Quando benediremo Ramy, andremo al cimitero. Se vogliono fare una fiaccolata non c'è problema, ma noi siamo lontani da questa cosa, restiamo a casa". Yehia Elgaml ha spiegato che suo figlio verrà "sepolto in Italia", a Milano, perché si sentiva "più italiano che egiziano", e con gli occhi segnati dal dolore, ha invitato a fare un passo indietro. "Ho mandato un messaggio per questi ragazzi che fanno casino. Ho detto basta violenza, non accendete fuochi nelle strade perché Ramy non vuole questa cosa. Per favore, - ha aggiunto - lasciate stare, non fate niente".

L’autopsia

Ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Ramy Elgaml: il primo responso non ha rilevato particolari ferite esterne, come al capo ad esempio, visto che avrebbe perso il casco durante la fuga. Il giovane sarebbe morto quasi sul colpo per un gravissimo trauma al lato sinistro del torace: l'impatto devastante ha fratturato in più punti la colonna vertebrale e ha lesionato l'aorta, con probabile successiva emorragia interna. Dai primi accertamenti eseguiti nell'istituto di Medicina legale, alla presenza delle parti, nulla legherebbe la morte a un urto con la gazzella dell'Arma, ma il decesso è probabilmente riconducibile “all'impatto" con "il palo semaforico" presente all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. Sulla salma sono stati disposti ulteriori accertamenti medici, quindi non è stata ancora riconsegnata alla famiglia per i funerali.

Le indagini

Il 22enne italiano di origini tunisine che era alla guida dello scooter, dopo un delicato intervento, nel pomeriggio di ieri si sarebbe risvegliato dal coma al San Carlo. È piantonato in ospedale agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale ed è indagato per omicidio stradale assieme al vice brigadiere che era al volante della gazzella. Si punta a far luce sulla dinamica dell'incidente, su cui le immagini delle telecamere al momento non riescono a fare chiarezza più di tanto.