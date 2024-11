Corvetto, la rabbia del quartiere per la morte di Ramy Elgaml

L'area, molto degradata, è stata per giorni protagonista di manifestazioni dopo la morte di un 19enne deceduto in un incidente stradale in scooter durante un inseguimento con i Carabinieri. Solo le ultime ore sono trascorse tranquillamente. Ingente lo spiegamento di forze dell'ordine a presidio delle strade attorno a piazza Gabriele Rosa, mentre proseguono le indagini sui vandalismi

Il quartiere Corvetto, a Milano, è stato per giorni protagonista di manifestazioni con vandalismi e roghi. Nell’area, da anni degradata, le tensioni sono scoppiate dopo la morte di Ramy Elgaml, un 19enne deceduto in un incidente stradale in scooter - il giovane era il passeggero, ndr - nella notte fra sabato e domenica, durante un inseguimento con i Carabinieri. Dopo tre notti di tensioni e vandalismi, solo le ultime 12 ore sono trascorse tranquillamente. Nutrito lo spiegamento di forze dell'ordine - prevalentemente Polizia di Stato - a presidio delle strade attorno a piazza Gabriele Rosa, mentre proseguono le indagini sui vandalismi e i roghi.

L'inchiesta sulla morte di Ramy

Iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso, a garanzia e per tutti gli accertamenti, c'è il carabiniere che era alla guida della macchina di servizio (oltre al 22enne tunisino che guidava lo scooter). Nell'inchiesta è anche stata disposta l'autopsia sul corpo del 19enne, fissata per venerdì 29 novembre.

Le proteste a Corvetto

Secondo la ricostruzione dei fatti da parte della Questura, verso le 22.30 di lunedì una settantina di persone, diventando via via forse oltre cento, hanno cominciato a protestare in via dei Cinquecento all'angolo con via dei Panigarola, insultando le forze dell'ordine presenti già dal pomeriggio e poi ancora lanciando bottiglie e petardi. I manifestanti, cittadini del quartiere, soprattutto giovani e giovanissimi di seconda generazione, hanno esposto alcuni striscioni con le frasi "Verità per Ramy" e "Non condannate un innocente". In via Omero, intorno alle 23.30, il lancio di petardi è proseguito e la tensione si è fatta più alta tanto che la Polizia ha lanciato lacrimogeni avanzando per disperdere i presenti, che nel frattempo avevano anche appiccato diversi piccoli roghi. Nel mentre, sui social, alcuni abitanti del quartiere si tengono aggiornati e non sono pochi quelli che, spaventati, invocano più forze dell'ordine e interventi "risoluti" per placare le proteste.