Milano, roghi a Corvetto dopo morte di 19enne inseguito da carabinieri

Due roghi per le strade del quartiere Corvetto a Milano sono stati accesi in protesta contro la morte di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto schiantandosi con lo scooter mentre era inseguito dai carabinieri. Ieri pomeriggio è sorta una manifestazione spontanea di protesta, poi è stato appiccato il fuoco con materiali trovati in strada tra via dei Cinquecento e via dei Panigarola. I manifestanti erano una trentina. Dopo un lancio di petardi è intervenuta la polizia e la protesta è stata dispersa senza scontri.