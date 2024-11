Pordenone, 14enne accoltella il padre durante una lite

L'aggressione è avvenuta ieri sera a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, mentre i due si trovavano a bordo dell'auto del padre. Subito dopo aver colpito l'uomo, il 14enne è uscito dall'auto ed è fuggito a piedi. Solo qualche ora dopo, l'adolescente è stato individuato e fermato dai carabinieri, che nel frattempo avevano avviato le indagini. Il padre è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita