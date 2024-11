Roma, ragazza di 12 anni accoltella un compagno di classe

È accaduto stamattina poco prima delle 8 in un comune alle porte della Capitale. Il ragazzino, portato all'ospedale Bambino Gesù, non sarebbe in gravi condizioni. Ancora da chiarire le ragioni che hanno portato all'aggressione

Violenta aggressione tra giovanissimi in classe: una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno di scuola nel cortile della scuola davanti all'istituto che frequentavano a Roma, per poi scappare e contattare i carabinieri. È accaduto stamattina poco prima delle 8 in un comune alle porte della Capitale.



Il ragazzino non è in pericolo di vita

La 12enne avrebbe colpito il compagno con un coltello da cucina, poi recuperato dai carabinieri della stazione Santa Maria delle Mole, prima di scappare a piedi. Subito sono intervenuti il preside e il personale della scuola per soccorrere il ragazzo, che ha riportato lievi ferite a una mano e al petto. Portato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione sembra che a scatenare l'aggressione ci siano screzi scolastici tra i due ragazzi.