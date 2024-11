Femminicidio Alessandra Matteuzzi, processo d'appello per ex Padovani

Il 28enne, ex calciatore e modello, in primo grado è stato condannato all’ergastolo per omicidio pluriaggravato per la morte dell’ex fidanzata. La 56enne era stata uccisa sotto casa, in via dell'Arcoveggio a Bologna, il 23 agosto 2022: era stata massacrata a calci, pugni, colpi di martello e alla fine usando anche una panchina come arma ascolta articolo

Inizia oggi, lunedì 11 novembre, il processo d’appello che vede imputato Giovanni Padovani. Il 28enne, ex calciatore e modello, in primo grado è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, 56 anni, uccisa sotto casa - in via dell'Arcoveggio a Bologna - il 23 agosto 2022. La donna è stata massacrata a calci, pugni, colpi di martello e alla fine usando anche una panchina come arma.

Il processo d'appello Giovanni Padovani è detenuto a Reggio Emilia ed è difeso dall'avvocato Gabriele Bordoni. La Corte di assise di appello di Bologna, prima sezione penale, ha citato l'imputato e le parti civili: per i familiari della vittima, gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, poi il Comune di Bologna (avvocato Antonio Carastro) e le associazioni Sos Donna (avvocata Francesca Maria Chiaravalloti), Casa delle donne di Bologna (avvocata Susanna Zaccaria), Mondodonna (avvocata Carlotta Isabella Mei) e Udi (avvocata Rossella Mariuz).

Il primo grado Il 12 febbraio 2024, in primo grado, Padovani è stato condannato all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. La perizia psichiatrica svolta nel corso del processo lo ha dichiarato capace di intendere e di volere. Un tema, quello dell'infermità mentale, che la difesa presumibilmente porrà di nuovo all'attenzione dei giudici d'appello. La decisione della Corte d'assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, era arrivata dopo due ore di camera di consiglio. Per l'ex calciatore erano state confermate, come chiesto dalla Procura, le aggravanti dello stalking, del vincolo del legame affettivo, dei motivi abietti e della premeditazione. La Corte aveva anche stabilito provvisionali immediatamente esecutive da 100mila euro per la sorella di Alessandra Matteuzzi, Stefania, e per la madre. Diecimila euro invece per i due nipoti della vittima e 5mila euro per le altre parti civili. In aula era presente anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Le motivazioni della sentenza di primo grado "È improprio attribuire l'omicidio" di Alessandra Matteuzzi "a una insana gelosia dell'imputato, la quale, semmai, costituì il movente del delitto di atti persecutori, mentre l'omicidio fu motivato da un irresistibile desiderio di vendetta, uno tra i sentimenti più irragionevoli, eppure imperativi", avevano scritto i giudici nelle motivazioni. Avevano anche parlato di un "omicidio d'onore, sia pure in una malintesa accezione di quest'ultimo". Secondo la Corte, dalle testimonianze raccolte era emersa "la prova dell'ideazione da parte dell'imputato di un proposito vendicativo" nei confronti dell'ex compagna, "manifestato fin da giugno 2022 con estrema lucidità". I giudici hanno poi parlato di "un vero e proprio agguato preparato nelle sue linee essenziali di azione", quindi non "un mero moto d'impeto" ma "un piano predeterminato, comprensivo della scelta dell'arma da usare e del luogo in cui colpire". Nel processo, avevano spiegato ancora i giudici, è emerso "il carattere ossessivo-maniacale delle forme di controllo che l'imputato attuava nei confronti della compagna e come fosse stato spinto da una forza irresistibile, ingenerata da un sentimento di rancore e da un senso di frustrazione, a ritornare a Bologna per assassinarla".

Il femminicidio di Alessandra Matteuzzi Il femminicidio di Alessandra Matteuzzi è avvenuto la sera del 23 agosto 2022. La donna è stata colpita dall'ex compagno Giovanni Padovani con diversi oggetti contundenti, tra cui un martello e una panca in ferro battuto. Padovani era partito da Senigallia e si era presentato sotto casa dell'ex a Bologna con uno zainetto, in cui aveva nascosto il martello che ha usato per ucciderla. Dopo l'aggressione avvenuta nel cortile condominiale, Matteuzzi è stata trasportata in ospedale ed è morta circa due ore dopo. La donna, dopo la fine della loro relazione, a fine luglio aveva denunciato Padovani per stalking. Nella denuncia aveva raccontato della gelosia morbosa dell'ex - ossessionato da possibili tradimenti - e delle richieste assurde, come quella di inviargli su WhatsApp un video ogni dieci minuti, in cui fosse ben visibile l'orario e il luogo in cui si trovava. Aveva parlato anche delle scenate e delle angherie dopo la sua decisione di lasciarlo, dalle gomme dell'auto tagliate allo zucchero messo nel serbatoio dell'auto.