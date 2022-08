Bologna, donna uccisa a colpi di mazza: preso il presunto assassino

La vittima aveva 56 anni. È stata colpita con diversi oggetti contundenti in via dell’Arcoveggio, periferia di Bologna. Il sospettato è un 27enne che aveva già una misura cautelare

Ancora un femminicidio, ieri sera, martedì 23 agosto, a Bologna. Alessandra Matteuzzi, una 56enne, sarebbe stata colpita con una mazza e con altri oggetti contundenti. L’omicidio si è consumato in via dell'Arcoveggio, periferia della città, sotto la casa delle vittima. Secondo le prime informazioni, il sospetto omicida sarebbe un 27enne, Giovanni Padovani ex calciatore e modello, che da tempo importunava la vittima che lo aveva già denunciato per stalking. L’uomo aveva ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice. Adesso è stato preso in consegna dalla polizia.