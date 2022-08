Omicidio Bologna, chi è il calciatore Giovanni Padovani

L’uomo, un 27enne originario di Senigallia, è stato arrestato sul posto per omicidio aggravato. Ex modello e calciatore, ha giocato in varie squadre di serie C e D. La vittima, Alessandra Matteuzzi, aveva già sporto denuncia contro di lui ascolta articolo Condividi

Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa a Bologna nel cortile del suo condominio in via dell’Arcoveggio, aveva già sporto denuncia contro l’ex compagno Giovanni Padovani. L’uomo, un 27enne originario di Senigallia, è stato arrestato sul posto per omicidio aggravato.

Chi è Giovanni Padovani leggi anche Bologna, donna uccisa a colpi di mazza: preso il presunto assassino Padovani è un calciatore ed ex modello. Ha militato in varie squadre di serie C e D: tra cui il Foligno calcio, il Troina, Giarre e ora la Sancataldese, team siciliano. Prima era stato anche due anni nelle giovanili del Napoli e aveva militato nell’under-17 della Nazionale.

L’omicidio Padovani sarebbe arrivato ieri a Bologna in aereo dalla Sicilia e sarebbe andato ad aspettare la donna sotto casa. Lì l’avrebbe aggredita e uccisa, usando anche un martello. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto verso le 21.30 dopo la segnalazione di una violenta lite, e hanno trovato Alessandra Matteuzzi riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo.

