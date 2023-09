Alessandra Matteuzzi scriveva a madre del killer: "Non voglio morire"

"Mio figlio era molto fragile ma mai avrei potuto pensare a un epilogo del genere" ha detto in un'intervista la madre di Giovanni Padovani, il 27enne accusato di aver ucciso l'ex compagna a Bologna il 23 agosto del 2022. Nel corso della trasmissione sono stati anche mostrati i messaggi inviati alla donna in cui Alessandra diceva di "avere paura"

"Mio figlio era molto fragile nei confronti di questa situazione ma mai avrei potuto pensare a un epilogo del genere". Così, in una lunga intervista andata in onda venerdì su Canale 5, la signora Virginia, madre di Giovanni Padovani, il ventisettenne di Senigallia, accusato di aver ucciso la ex compagna Alessandra Matteuzzi, Bologna il 23 agosto del 2022.

"Alessandra mi scriveva di aver paura e di non voler morire"

"Cercavo di calmarli quando c'erano questi momenti di forte tensione - ha raccontato in un passaggio - perché capitava che Alessandra mi chiamasse dicendomi che Giovanni era agitato e che faceva cose strane. Chiedo scusa per tutto questo". Nel corso della trasmissione televisiva sono stati mostrati dei messaggi inviati da Matteuzzi alla madre di Padovani in cui la donna scriveva di aver paura e di non voler morire. "Mi sembrava inverosimile - argomenta ancora - troppo esagerata... Non immaginavo davvero un pericolo del genere". Ad ogni modo, osserva in una altro passaggio dell'intervista, "chiedo scusa per tutto questo. Se io avessi avuto anche più informazioni rispetto a quello che succedeva tra Alessandra e Giovanni forse, sicuramente, magari le cose potevano andare in maniera diversa".

"Mio figlio è un ragazzo malato"

La morte di Alessandra Matteuzzi, aggiunge la signora Virginia "è un dolore che ho ogni giorno. Per lei che non c'è più, perché mi è sembrata una cosa assurda, impossibile. Perché io ho pensato solo che Giovanni stesse male perché un ragazzo così non poteva fare assolutamente un gesto del genere. E chiaramente un dolore forte per lei e per la sua famiglia e un dolore forte per me e per mio figlio perché è un ragazzo malato".