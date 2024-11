Migranti, oggi nuova pronuncia dei giudici su trattenimenti in Albania

È attesa per oggi, 11 novembre, una nuova pronuncia del Tribunale di Roma sulle ordinanze di trattenimento dei migranti nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania. Lì, due giorni fa, sono stati portati sette nuovi richiedenti asilo. Tre vengono dall’Egitto, quattro dalla regione indiana del Bengala (un ottavo bengalaese è fermo in Italia per questioni mediche). Alcune settimane fa i magistrati della sezione immigrazione del Tribunale romano - facendo riferimento a una sentenza della Corte di giustizia europea – si erano espressi con l’ annullamento del trattenimento di 12 migranti , dando il via a un botta e risposta con la politica che non si è più fermato: il ministro della Giustizia Nordio chiede alle toghe di non criticare le leggi, i giudici accusano il governo di cercare lo scontro. Rispetto alle prime pronunce, c’è però una novità: nel frattempo è arrivato il nuovo decreto legge che aggiorna la lista dei Paesi di provenienza dei migranti che sono ritenuti Sicuri dall'Italia.

Albano: "Governo vuole scontro ,ma giudici rispettano diritto"

La presidente di Magistratura Democratica, Silvia Albano, giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma (che non ha convalidato il trattenimento di uno dei primi dodici migranti in Albania), parla di “questioni giuridiche importanti da affrontare” che vanno al di là delle “posizioni dei singoli magistrati”. È una pratica comune da seguire “sempre, quando entra in vigore una nuova normativa”: i giudici devono analizzare per “capire come questa nuova normativa si rapporta al diritto e sovranazionale". Parlando di questo tipo di provvedimenti in generale, Albano ha anche spiegato: "Se noi pensiamo che ci siano elementi di frizione tra la Costituzione o tra il diritto dell'Unione e certe norme, abbiamo l'obbligo o di sollevare la questione di costituzionalità o di disapplicare o di mandare alla Corte di giustizia. E questo è un obbligo rispetto alla Corte di giustizia previsto dai trattati". Poi la stoccata all'esecutivo: "Non ho nessuna intenzione di andare allo scontro con il governo, è il governo che vuole fare uno scontro con me e io voglio sottrarmi. C'è stata una personalizzazione insopportabile. Ci sono dei giudici che cercano di fare il loro lavoro e c'è stato un pronunciamento unanime di tutte le comunità dei giuristi, dall'Unione delle camere penali alle associazioni dei professori di diritto dell'Unione europea: tutti hanno sostenuto che sulla supremazia del diritto europeo non ci si può fare nulla". Albano precisa di non essere coinvolta nella decisione di oggi.