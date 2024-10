In fuga da Egitto e Bangladesh, il viaggio sospeso

Sono state subito destinate all'area "detentiva" di Shengjin e Gjader, riservata agli ospiti da rimpatriare, le 12 persone migranti per cui il tribunale di Roma ha indicato il trasferimento in Italia. Ora sono nel C.a.r.a. di Bari e attendono l'esito dei ricorsi. Intanto, sull'altra sponda dell'Adriatico, i centri sono vuoti in attesa di nuovi arrivi