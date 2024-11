La nave Libra torna in mare: che succede ora?

Dopo il primo viaggio a vuoto, il pattugliatore della Marina solca di nuovo il Mediterraneo per intercettare persone migranti da trasferire nei due centri in Albania, al momento vuoti. Il decreto sui Paesi sicuri, secondo il Governo, eviterà che i giudici neghino ancora i trattenimenti. Ma, in punta di diritto, potrebbe non essere così. “Non cambierà nulla e i centri rimarranno vuoti”, commenta a Sky tg24 Insider l’avvocato Lorenzo Trucco, presidente dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione