Bayesian, un difetto strutturale avrebbe causato naufragio dello yatch

Secondo un’inchiesta del New York Times, l’incidente durante il nubifragio che colpì Porticello sarebbe stato causato da un albero fuori norma, che avrebbe reso l’imbarcazione vulnerabile al ribaltamento

Il mistero dietro il tragico naufragio dello yacht di lusso Bayesian , che ha causato la morte del magnate inglese Mike Lynch e di altre sette persone, tra cui sua figlia Hannah, potrebbe essere legato a un difetto strutturale. Secondo un’inchiesta del New York Times, alla base dell’incidente ci sarebbe un albero fuori norma, che avrebbe reso l’imbarcazione instabile e vulnerabile al ribaltamento.

L’inchiesta giornalistica ha messo in luce una discrepanza sostanziale tra il Bayesian e altre imbarcazioni dello stesso modello prodotte dal cantiere italiano Perini Navi: mentre gli yacht di quella serie sono dotati di due alberi, il Bayesian ne aveva uno solo. Questa modifica strutturale, secondo i documenti tecnici e i modelli computerizzati analizzati, avrebbe compromesso l’equilibrio della nave, portandola a capovolgersi prima di affondare.

Le indagini della procura di Termini Imerese

Anche i magistrati della procura di Termini Imerese, che indagano sulla tragedia avvenuta al largo di Porticello, stanno esaminando questa ipotesi e hanno disposto una nuova ispezione del relitto, ancora sommerso sui fondali. I palombari della Marina Militare torneranno a ispezionare l'interno dell'imbarcazione per raccogliere ulteriori elementi che possano confermare le ipotesi dei consulenti tecnici. Inoltre, tra gli obiettivi della nuova ispezione c’è anche la ricerca degli hard disk di cui Mike Lynch non si separava mai, nel tentativo di recuperare documenti e dati che potrebbero rivelarsi cruciali per l’inchiesta.