Naufragio Bayesian, forse portellone era chiuso prima della tempesta

L'immagine è stata scattata dai passeggeri di uno yacht ancorato vicino a quello affondato - il Sir Robert Baden Powell - ed è stata pubblicata da Der Spiegel prima di essere rilanciata da altri media: altre fotografie verranno rivelate in un documentario. Nel disastro avvenuto il 19 agosto 2024 al largo delle coste di Porticello, in provincia di Palermo, morirono sette delle ventidue persone a bordo: l'imbarcazione venne travolta da venti di downburst e affondò in pochi minuti

Il portellone esterno forse era chiuso poco prima dell'arrivo della tempesta fatale. Così viene presentato l'ultimo scatto conosciuto dello yacht Bayesian, il veliero affondato prima dell'alba del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, in provincia di Palermo, portando con sé sul fondo del mare le vite di sette delle ventidue persone a bordo. L'immagine è stata scattata dai passeggeri di uno yacht ancorato vicino al Bayesian - il Sir Robert Baden Powell - e pubblicata da Der Spiegel, prima di essere rilanciata dal Daily Mail come anticipazione e inserita insieme ad altre fotografie in un documentario sulla tragedia.

Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che il portellone sulla fiancata dello yacht fosse stato lasciato aperto dall'equipaggio durante il disastro, consentendo all'acqua di entrare in pochi minuti con lo sbandamento laterale dello scafo indotto dai venti di downburst. Questo e altri scatti che verranno diffusi in un documentario sulla tragedia - sempre che vengano datati temporalmente con precisione e che mostrino in modo chiaro la zona laterale e posteriore dello yacht - potrebbero invece far pensare che il portellone esterno fosse chiuso prima dell'arrivo della tempesta.