Matilde Lorenzi, oggi a Giaveno i funerali della sciatrice

A Giaveno è il giorno dell’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la sciatrice 19enne della Nazionale juniores, tesserata con l'Esercito, morta in un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. I funerali inizieranno alle 10 nella Chiesa di San Lorenzo, celebrati da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, mentre in paese - dov’è stato proclamato il lutto cittadino - si osserverà un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado.