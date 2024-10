Funerali Matilde Lorenzi, in migliaia per l'ultimo saluto a Giaveno

Tutto il paese si è stretto intorno alla mamma, al papà, alla nonna, ai fratelli e al fidanzato della sciatrice scomparsa lunedì scorso a soli 19 anni in seguito a un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. Sopra la bara, la bandiera italiana. Bianchi, rossi e verdi anche i fiori del cuscino che copre la bara. Accanto, il cappello da alpino di Matilde e in terra, vicino alla bara, uno sci, portato in chiesa dalla sorella