Dossieraggi, hacker Calamucci al Gip: accusati di attività impossibili

L'ex commissario Gallo e i suoi presunti collaboratori hanno rilasciato solo dichiarazioni spontanee e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari Fabrizio Filice ascolta articolo

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmine Gallo, ex commissario capo della Polizia, durante l’interrogatorio di garanzia tenuto oggi davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano, Fabrizio Filice. Gallo, che si trova agli arresti domiciliari, è accusato di essere a capo di un’operazione di dossieraggio illecito, che avrebbe fatto ricorso a violazioni di sistemi informatici delle forze dell’ordine. L'ex poliziotto ha scelto il silenzio, limitandosi a dichiarare spontaneamente di voler chiarire la propria posizione direttamente con il pubblico ministero. "Sono un servitore dello stato, parlerò ai pm per dimostrare la mia innocenza", avrebbe detto al giudice. "Dimostrerà la sua estraneità ai fatti contestati", ha affermato la sua legale, Antonella Augimeri. Gli indagati sono coinvolti in un’inchiesta che ha portato alla scoperta di presunte infiltrazioni nei database delle forze dell'ordine, con la centrale operativa situata in via Pattari 6 a Milano. Le indagini, condotte dal gip Filice e dai nuclei investigativi, punta a fare chiarezza sulle modalità e sugli obiettivi di questa presunta attività illecita.

Il commento di Gallo davanti al tribunale: “È la vita” Interpellato dai cronisti all'uscita dal tribunale, Gallo, 66 anni, con una lunga carriera nella Squadra Mobile e nella sezione antimafia, ha risposto in modo laconico alla domanda su cosa significasse per lui essere ora dalla parte degli indagati: “È la vita, scusate ma non posso parlare”. L'avvocato Antonella Augimeri ha chiarito che parlerà coi pm "solo quando avremo piena conoscenza di tutti gli dell'indagine". Il legale ha confermato che Gallo nelle dichiarazioni ha spiegato di essere un "servitore dello Stato" per oltre 40 anni e che da lui non c'è mai stata "alcuna infedeltà". "Dimostrerà la sua estraneità ai fatti con un interrogatorio con i pm e collaborerà con i magistrati", ha aggiunto la legale. leggi anche Dossieraggio, Meloni: "Essere implacabili coi funzionari infedeli"

Anche l’hacker Calamucci si avvale della facoltà di non rispondere Nella stessa giornata, anche Samuele Nunzio Calamucci, esperto informatico e considerato braccio destro di Gallo, ha scelto di non rispondere al gip. Calamucci, agli arresti domiciliari dal 25 ottobre, è accusato di associazione per delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici e violazione del segreto d'ufficio. Il suo legale, Paolo Simonetti, ha confermato la decisione di mantenere il silenzio, riservandosi di presentare ulteriori chiarimenti nel corso delle indagini preliminari. Nelle sue dichiarazioni spontanee, Calamucci ha affermato: "L'unica cosa che posso dire, signor giudice, è che dal punto di vista empirico le cose che ho letto sugli organi di stampa sono impossibili da realizzare". leggi anche Inchiesta dossieraggio e hacker, dati agli israeliani

In silenzio anche Cornelli e Camponovo Anche Giulio Cornelli, hacker di una delle società di investigazione al centro dell'inchiesta milanese sui presunti dossier illegali con informazioni prese da banche strategiche nazionali, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano. Cornelli, difeso dall'avvocato Giovanni Tarquini, ha rilasciato solo brevi dichiarazioni spontanee, come i presunti vertici del gruppo, Carmine Gallo e Nunzio Samuele Calamucci. Pure Massimiliano Camponovo, anche lui nella presunta rete di spie informatiche, ha scelto di difendersi dalle accuse solo con dichiarazioni spontanee e avvalendosi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice Fabrizio Filice. Camponovo è difeso dal legale Roberto Pezzi. È intanto in corso l'interrogatorio di un poliziotto, Marco Malerba, accusato di aver passato dati riservati alla banda e destinatario di misura interdittiva della sospensione dal servizio. Così come Giuliano Schiano, militare della Gdf della Dia di Lecce, anche lui sospeso con misura cautelare. Il suo interrogatorio si terrà da remoto.