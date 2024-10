Introduzione

Un "gigantesco mercato di informazioni personali" e riservate acquisite il modo illecito da banche dati strategiche per l'Italia, carpite da ex appartenenti o appartenenti a polizia e Gdf, tecnici informatici e hacker per essere rivendute a clienti del mondo dell'imprenditoria, e non solo: è questo il sistema scoperchiato dall'indagine della Dda di Milano e della Dna che ha portato a una serie di arresti e perquisizioni. Anche se molti aspetti devono ancora essere chiarti, il caso ha scosso l'Italia. Ecco quello che sappiamo fino ad ora, dalle banche dati "bucate" fino ai nomi di spicco coinvolti