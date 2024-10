Caso banche dati, "bucato il ministero dell'Interno e mail Mattarella"

Per gli inquirenti, la presunta organizzazione di hacker ed ex appartenenti alle forze dell'ordine avrebbe "bucato" il Centro dati del dicastero guidato da Piantedosi grazie all'infiltrazione di "persone di fiducia" nel gruppo di lavoro che si occupa della creazione e manutenzione di quell'archivio. Gli arrestati avrebbero anche "utilizzato abusivamente" se non "clonato" un account di posta elettronica nelle disponibilità del capo dello Stato. Il procuratore antimafia Melillo: "Vicenda allarmante"

Nell'inchiesta sul presunto furto dalle banche dati ad opera di un'organizzazione di hacker e ex appartenenti alle forze dell'ordine, spunta la possibilità che gli arrestati abbiano "bucato" il ministero dell'Interno. In una intercettazione dell'ottobre 2022, pubblicata dal Corriere della Sera, Nunzio Calamucci, considerato il braccio operativo dell'amministratore delegato della Equalize ed ex "superpoliziotto" Carmine Gallo, sosteneva che "l'accesso al Centro dati del ministero dell'Interno" avvenisse in due modi: attraverso un virus informatico ("Rat") che "l'organizzazione ha inserito nei relativi server" e "grazie all'infiltrazione" di persone di fiducia all'interno del gruppo di lavoro che ha realizzato quell'infrastruttura informatica e si occupa anche della sua manutenzione. "Abbiamo fortuna", si sente dire nell'intercettazione, il che "ancora per poco per noi è un vantaggio enorme. Abbiamo quattro anni e mezzo di vantaggio su tutti perché i miei hanno la manutenzione. Nel frattempo, scarichiamo più dati possibile". E come scrive il Corriere, l'organizzazione potrebbe aver violato un account istituzionale nella disponibilità del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il colloquio con i "fabbri"

Con "ancora per poco", spiega ancora il quotidiano, Calamucci fa riferimento al fatto che l'infrastruttura di rete e software del Viminale sia in continuo aggiornamento, e quindi la presunta organizzazione di hacker ed ex appartenenti alle forze dell'ordine avrebbe dovuto anche lei "aggiornarsi" per continuare a "bucare" il sistema. Per gli inquirenti, Calamucci in proposito fa riferimento a un colloquio obbligato con i "fabbri", cioè coloro che "hanno realizzato le chiavi d'accesso alla banca dati" e che "le hanno fornite al gruppo di Equalize".

La mail di Mattarella

Esiste un'altra intercettazione, sempre dell'ottobre 2022 e riportata anch'essa dal Corriere, in cui Calamucci lascia intendere a Gallo di "di aver intercettato, o essere riuscito a utilizzare abusivamente" se non "a clonare" un "indirizzo e-mail assegnato" a Mattarella. "Ho sentito un amico, mi ha detto: 'Mi raccomando, stampatela da una stampante non riconducibile'. Gli faccio: 'Sì, guarda che noi l'abbiamo spedita a venti persone, più tre mail, una mail intestata a Mattarella con nome e cognome, che se vanno a vedere l'account è intestato al presidente della Repubblica e non vorrei che gli rompano le scatole. Lo vedono che è diverso!".