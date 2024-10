Furto banche dati, indagati Leonardo Maria Del Vecchio e Matteo Arpe

Come spiegato da Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, questa indagine permette di "unire qualche puntino e comprendere meglio questo gigantesco mercato delle informazioni riservate" con "dimensione imprenditoriale" nella acquisizione delle informazioni riservate. Per Melillo emerge "un quadro molto allarmante, ma che esige grande prudenza nella valutazione. La mole di dati acquisiti dalle perquisizioni non solo in Italia, ma anche all'estero, rende evidente che questa indagine richiederà molto tempo per delineare i contorni della vicenda". Ha aggiunto che "è allarmante per la dimensione imprenditoriale dell'esercizio dell'attività abusiva di accesso clandestino alle informazioni riservate".

Nordio: "Non siamo al sicuro"

"Credo che non siamo al sicuro e non saremo al sicuro fino a quando la legge da una parte e la tecnologia a nostra disposizione non sarà riuscita ad allinearsi con la tecnologia a disposizione della criminalità", ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Casa Corriere in corso a Napoli, in merito all'inchiesta della Dda di Milano e della Dna. "In linea generale la tecnologia avanza sempre più in fretta rispetto alle leggi lo ha fatto in tutti i settori, a cominciare dalla bioetica. I male intenzionati sono sempre un po' più avanti rispetto agli Stati, sono riusciti ad hackerare anche il Cremlino. Noi dobbiamo attivare i nostri sforzi per allineare la normativa vigente, che stiamo già facendo, e lavorare di fantasia per prevedere, senza dover inseguire i male intenzionati", ha aggiunto. Sull'ipotesi di un complotto contro il governo, come ha denunciato la premier Giorgia Meloni, "guardando i risultati" delle ultime indagini sui presunti dossieraggi, "sono d'accordo con la presidente del Consiglio. C'è stato un dossieraggio mirato nei confronti di persone di alta caratura politica. L'intenzione era quella ma poi i risultati si sono rivelati controproducenti per chi" ha attivato quell'operazione, ha detto Nordio.