Novità sulle indagini della Procura di Bari sul caso dei conti spiati. Intesa Sanpaolo è infatti formalmente indagata nell'indagine a carico di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente che in 26 mesi ha compiuto accessi abusivi ai conti correnti e alle carte di credito di 3572 correntisti di 679 filiali. La banca, per gli inquirenti, avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L'istituto, secondo i pm, non avrebbe tempestivamente segnalato agli inquirenti gli accessi abusivi. Dopo lo scandalo, i legali di alcuni clienti di Coviello hanno chiesto informazioni alla Procura per valutare la costituzione di parte civile o cause civili ai danni della banca.

Sileoni (Fabi): “La magistratura farà chiarezza”

Sul tema si è espresso questa mattina anche il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni: “Sarei cauto a sparare addosso a banche come Intesa, che è la banca di riferimento del Paese, ha 72mila dipendenti in Italia e arriva a 100mila con quelli in Europa, tutti molto legati all'azienda. Bisogna avere rispetto per chi lavora in banca, perché poi si fa troppo presto a semplificare. Io non ho parlato volutamente con i vertici di Intesa Sanpaolo, la vicenda l'ho conosciuta quando è stata resa pubblica sui media. Sto facendo approfondimenti. La questione, adesso, è in mano alla procura di Bari che certamente farà chiarezza e dobbiamo attenerci a quello che dirà la magistratura. Non bisogna andare oltre con giudizi sommari o di parte". Il segretario della Federazione autonoma bancari italiani ha ricordato poi il peso dell’Istituto torinese: "In questa circostanza, è importante ricordare, comunque, che Intesa è la prima banca italiana e la prima in Europa per capitalizzazione in Borsa, il primo livello del gruppo dirigente è di alta qualità, l'amministratore delegato Carlo Messina è un ottimo manager, tra i primi in Europa e ha ottenuto importanti riconoscimenti anche a livello internazionale. Il gruppo ha un'attenzione verso il sociale che pochi altri gruppi bancari hanno, negli ultimi 20 anni si è fatta carico dei salvataggi di molti istituti in dissesto, tutti questi aspetti positivi vanno ricordati”.