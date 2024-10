Inchiesta Bari, perquisizioni a casa bancario che spiava conti di vip

L'uomo è accusato di aver consultato senza autorizzazione i dati di 3.572 clienti in ben 679 filiali del gruppo, tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024. Secondo le indagini, scaturite da una denuncia-querela presentata da un correntista di Intesa Sanpaolo, l'ex dipendente avrebbe effettuato 6.637 accessi non autorizzati ai sistemi informatici della banca ascolta articolo

Avrebbe agito da solo e, per “pura curiosità”. Si difende così il bancario 52enne di Bitonto, in servizio a Bisceglie, licenziato dopo aver effettuato oltre 6mila accessi non autorizzati nei conti correnti di vip, politici, ufficiali dell’Arma e della Finanza, giornalisti, tra i quali quelli della premier Giorgia Meloni e della sorella Arianna e dei ministri Crosetto e Santanché. L’uomo avrebbe avuto accesso ai dati sensibili di oltre 3.500 clienti in tutta Italia e li avrebbe spiati per più di due anni, dal febbraio 2022 all’aprile 2024.

L'inchiesta L'uomo è indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Ieri, ufficiali di polizia giudiziaria incaricati dalla Procura di Bari hanno perquisito la casa dell'ex dipendente e sequestrato smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici diversi che saranno oggetto di verifiche forensi. L’attività degli inquirenti è partita dopo la denuncia di un cliente della sede di Bitonto, il cui conto bancario aveva mostrato anomalie notate dal direttore della filiale. Ad agosto l'ex bancario è stato sottoposto a un procedimento disciplinare interno da parte della banca che ha portato al suo licenziamento in tronco. Davanti ai magistrati ha sostenuto di aver agito per “mera curiosità” e perché è un “un maniaco del controllo”, ma di non aver mai scaricato documenti dai sistemi della banca. vedi anche Bancario spiava conti di Meloni e altri: "Dossieraggio quotidiano"