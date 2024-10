Inchiesta dossieraggio, Piantedosi: "Furto dati per colpire avversari"

"Le indagini di Milano, ma anche quelle che nel recente passato hanno evidenziato attività illecite finalizzate al dossieraggio , pongono il tema della gravità di comportamenti di chi potrebbe utilizzare dati illecitamente acquisiti, non solo per scopo di lucro, ma anche per attaccare gli avversari politici alterando le regole della democrazia". A dichiararlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time al Senato ( TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO SULL'INCHIESTA ).

L’aggiornamento e i controlli

Nel corso del suo intervento Piantedosi ha poi voluto approfondire il tema dei controlli. "Lo scorso dicembre ho dato mandato al capo della Polizia di procedere all'aggiornamento della Commissione tecnica, non operativa da decenni, incaricata per legge di analisi costanti per garantire standard sempre più elevati nella gestione delle informazioni sensibili. Abbiamo dunque già avviato i lavori per l'implementazione e il potenziamento del livello di sicurezza del sistema attraverso la definizione di criteri e misure tecniche più stringenti per l'accesso al Centro elaborazione dati", ha dichiarato. Promessa poi severità nei confronti di coloro che dovessero violare la banca dati e che dovessero risultare responsabili di mancati controlli. “Ho incaricato il capo della Polizia di avviare verifiche interne sulla sussistenza di ipotizzati accessi abusivi alle banche dati del Viminale, ed in particolare del Centro elaborazione dati del ministero dell'Interno interforze, o sull'utilizzo illecito delle stesse. All'esito dei primi controlli, l'ipotesi di compromissione dell'infrastruttura del 'Ced' del ministero dell'Interno non è risultata, allo stato, riscontrata, ferme restando le attività investigative in corso. Su questi comportamenti, ove accertati, il governo e il ministero dell'Interno saranno estremamente severi. La stessa severità sarà riservata anche nei confronti di coloro i quali dovessero risultare responsabili di comportamenti omissivi rispetto a compiti di controllo e vigilanza già previsti dalle attuali regole di sicurezza", ha concluso Piantedosi.