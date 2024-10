Inchiesta dossieraggio e hacker, dati agli israeliani

Continuano ad emergere dettagli sul caso dossieraggio e hacker . C'era "una cintura istituzionale" ad assicurare protezione alla banda di cyber-spie individuata intorno alla società Equalize dall'inchiesta della Procura di Milano. "Chi erano i mandanti?", si domanda intanto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Per ora si sa che, grazie alle relazione del presidente Pazzali, tra i clienti c'era Ilva in amministrazione straordinaria. Gli inquirenti hanno sequestrato atti anche su Eni e sull'olimpionico Marcel Jacobs e il suo staff. Spiati inoltre magistrati e prefetti. Registrati incontri con "persone legate a 007 israeliani". Coinvolta anche la giudice Raineri, ex capo di gabinetto di Raggi in Campidoglio: chiesta l'apertura di una pratica al Csm ( TUTTE LE TAPPE DEL CASO ).

L'intelligence israeliana, la Chiesa, la Russia

Ci sarebbe stata anche una "riunione" tra i vertici della "centrale di dossieraggio", capace di "condizionare" economia e politica, e "due uomini non identificati che rappresenterebbero un'articolazione dell'intelligence di Israele". I colloqui sono stati intercettati dagli investigatori che hanno scattato anche fotografie, e nei quali il network di cyber-spie sembrava stringere un "accordo commerciale" di scambio di informazioni riservate. Non solo la 'pista' israeliana. Ci sarebbero anche riferimenti a un "mandato" che dicono dalla Chiesa e "atti riservati di Eni" che sarebbero stati trovati negli uffici della Equalize. Una sottrazione di dati che, però, al colosso petrolifero non risulta. Non solo. Nei dialoghi alla Eqaulize ci sono riferimenti a relazioni di spionaggio e business molto ampie: il "monitoraggio degli attacchi hacker" dalla Russia, il "contrasto del finanziamento" ai mercenari della Wagner, l'individuazione "di fondi e movimenti bancari in Europa ed in Italia legati agli interessi russi" e "'colpire' un cittadino russo di nome 'Costantin'". Si ascolta Calamucci dire: "Il braccio destro di Putin (...) la Chiesa chiede quello (...) La aiutiamo la Chiesa contro la Russia o no? Ci darà un po' di roba per l'anno prossimo?". E Gallo: "Se ci paga...è stato sempre gratis!".