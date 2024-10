Caso dossieraggio, presto interrogatori arrestati. Si muove Copasir

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano è stato sequestrato l'archivio delle informazioni rubate dalle banche dati pubbliche. Intanto il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha chiesto gli atti alla procura, mentre l’Antimafia valuta le possibili azioni da intraprendere ascolta articolo

È stato sequestrato l'archivio delle informazioni rubate dalle banche dati pubbliche nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sull'attività di dossieraggio, e presto si terranno gli interrogatori degli arrestati. Sarebbero più di 800mila i dati carpiti, e sarebbero stati accertati profitti per oltre 3 milioni di euro. La banda avrebbe ceduto informazioni anche ai servizi segreti di altri Paesi. Intanto, mentre si stanno muovendo l’Antimafia e il Copasir, si va verso una stretta sulle banchi dati. E il Partito democratico ha chiesto alla premier Giorgia Meloni una informativa urgente in Parlamento.

Pazzali si è autosospeso da presidente di Fondazione Fiera Tra gli indagati per associazione per delinquere c'è anche Enrico Pazzali. I suoi legali, gli avvocati Federico Cecconi e Fabio Giarda, hanno spiegato in una nota che il loro assistito ribadisce la propria fiducia nell'operato della magistratura e che ieri ha deciso di autosospendersi a tempo indeterminato dal ruolo di presidente di Fondazione Fiera Milano, ente non coinvolto all'inchiesta, per "poter più efficacemente e rapidamente chiarire la propria estraneità ai fatti che gli sono contesati".

Si muove il Copasir Intanto, come detto, del caso si occuperà anche il Copasir che ha chiesto gli atti alla procura di Milano, mentre l'ufficio di presidenza della commissione Antimafia si riunisce oggi per valutare le azioni da intraprendere. A muoversi è anche il Garante della privacy, che ha creato una task force per studiare le azioni da mettere in campo a tutela della riservatezza dei dati. "Credo che il governo debba prendere una direzione normativa e una tecnologica", ha detto intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Adeguare le leggi, prevedendo quali possano essere le prossime mosse degli hacker e dei malintenzionati e proteggere nel modo migliore i dati sensibili delle istituzioni e dei privati".

La posizione del governo Ieri invece il l ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è andato a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Nel colloquio, a quanto si apprende, si è parlato anche del tema dossieraggi, considerando che nelle carte dell'inchiesta sono emerse presunte intrusioni alla banca dati Sdi, il sistema d'indagine delle forze di polizia. La linea del governo sarebbe quella di varare entro novembre raccomandazioni dirette alle forze dell'ordine ed all'intelligence per proteggere al meglio le informazioni sensibili, adeguando le pratiche e le infrastrutture che hanno consentito buchi nei sistemi. Il Pd intanto ha chiesto a Meloni di spiegare con urgenza in Parlamento "come sia possibile che sia stato violato lo Sdi. Quello che è accaduto è un fatto gravissimo che ha a che fare con la sicurezza nazionale, delle istituzioni e dei cittadini a cui sono stati sottratti dati sensibili".