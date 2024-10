Caso dossieraggio, perché non si può parlare solo di hacker

Una compravendita di informazioni personali è al centro dell’inchiesta della Procura di Milano, che sta indagando su un caso di dossieraggio che ha visto esposte più di 800mila persone. In un mondo che non può più fare a meno della tecnologia, come ci si difende da questo tipo di attacchi? Ne hanno parlato Tiziana Catarci, direttrice del dipartimento di Ingegneria informatica dell’Università “La Sapienza” di Roma, e l’esperto di cybersicurezza Pierluigi Paganini, ospiti di Monica Peruzzi a Sky TG24 Timeline