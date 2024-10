Sciopero Atac a Roma, fermi bus e metro: orari e fasce di garanzia

Lunedì 28 ottobre si apre con difficoltà per migliaia di cittadini romani, studenti e lavoratori, costretti a confrontarsi con un nuovo sciopero dei trasporti. La mobilitazione, proclamata dai sindacati Orsa e Usb, coinvolge l’intera rete di trasporto pubblico gestita da Atac, inclusi bus, filobus, metropolitane e la ferrotranvia Termini-Centocelle, creando incertezza e preoccupazione per i pendolari. Il servizio resterà garantito solo durante le fasce di legge, ovvero dall’inizio del servizio fino alle ore 8.29 e dalle 17.00 alle 19.59.

Coinvolte nella protesta anche le biglietterie

La protesta, però, non coinvolge le linee periferiche operate da società private, né i collegamenti Cotral-Astral e Trenitalia, che dovrebbero quindi garantire il servizio senza interruzioni. Tuttavia, possibili disagi sono attesi anche sulla rete notturna. Durante le ore dello sciopero, i disservizi riguarderanno anche le biglietterie, che resteranno chiuse, mentre i parcheggi di scambio rimarranno comunque accessibili. Restrizioni aggiuntive saranno applicate alle stazioni della metropolitana, dove, fatta eccezione per le fermate di Jonio e Arco di Travertino, non sarà consentito l’accesso ai bike box per il deposito o il ritiro delle biciclette durante le ore di fermo.