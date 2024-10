Halloween 2024, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere

Appuntamenti per tutte le età, dai percorsi paurosi alle attrazioni a tema, dai campi di zucche in perfetto stile americano, ai laboratori di intaglio. Se i più grandi potranno calarsi nelle ambientazioni più paurose, per i bambini sono in programma eventi all'insegna del divertimento ascolta articolo

Per la festa di Halloween, dai locali commerciali ai parchi divertimento, tutto a Roma sarà addobbato “mostruosamente” per far immergere grandi e piccini nelle spaventose atmosfere di Halloween. In città ci saranno appuntamenti per tutte le età, dai percorsi paurosi alle attrazioni a tema, dai campi di zucche in perfetto stile americano, ai laboratori di intaglio. Ambientazioni più paurose per i grandi e divertimenti per i bambini con anche percorsi che li aiuteranno ad affrontare e superare le paure quotidiane. Ecco alcuni suggerimenti: Cinecittà World

Dallo scorso 5 ottobre fino al 3 novembre, il parco del cinema e della tv si è trasformato nel parco degli zombie, dei fantasmi, delle streghe e dei vampiri. Novità 2024 è "Funeral Party", l'opportunità di vivere il proprio funerale "da vivo". A Cinecittà World sono in programma, inoltre, una serie di attrazioni per chi ama il brivido e l’adrenalina. MagicLand Fino a domenica 3 novembre, MagicLand celebra Halloween con 20 attrazioni a tema, 6 horror house, 2 percorsi per la famiglia, 2 spettacoli teatrali, 7 parate ed animazioni itineranti, 3 serate di intrattenimento musicale con show e dj set. Nel parco divertimenti di Valmontone è stata allestita una Horror Zone Apocalypse Valley per attraversare cinque zone post-apocalittiche ognuna dominata da demoni, Demonia, storica horror house di MagicLand e Katakumba, percorso dell’orrore dove i visitatori dovranno sfuggire alla maledizione della Mummia.

Fantastico Mondo del Fantastico Tutte le domeniche e i festivi, nel parco si aggireranno streghe, fate e fattucchiere, zombies, fantasmi e scheletrini, zucche, zucchette, zucchine e zucconi, vampiri e vampirelle, mummie, maghi, mostri, mostriciattoli. Non mancheranno i supereroi e le principesse ed il nuovo evento "Inside & Out" ovvero il Grande Gioco delle Emozioni. Halloween for family a Zoomarine

Il parco Zoomarine presenta "Halloween for Family", un calendario di eventi, attività ed attrazioni che permetteranno di vivere questa ricorrenza in maniera mostruosa e altrettanto divertente. Fino al 3 novembre, il parco alle porte di Roma sarà popolato da personaggi stravaganti e spaventosi. Castelli Romani Dal 31 ottobre al 3 novembre per la prima volta ai Castelli Romani va in scena il "Mexican Halloween Village. Si svolgerà presso l'Humo, in via dei Laghi km 4 a Marino, tutti e 4 i giorni dalle 11,30 alle 22. Streetfood, giocolieri, acrobati, funamboli che si trasformano in zombies, fantasmi e scheletrini, area kids e molto altro. Halloween al Chiostro del Bramante

Il 31 ottobre, il Chiostro del Bramante aspetta bambini e bambine dai 4 ai 10 anni per festeggiare Halloween. Dopo una visita alla mostra Emotion, i bambini, che potranno venire in maschera per l’occasione, daranno sfogo alla creatività in un divertente laboratorio, seguito da una merenda a base di biscottini preparati dallo chef. approfondimento Halloween 2024, 15 idee trucco donna ispirate a film e serie tv

Halloween con Masha e Orso Il Parco Da Vinci presenta, dal 31 ottobre al 3 novembre, un appuntamento pensato per i più piccoli: al centro commerciale all'aperto di Fiumicino, infatti, arrivano Masha e Orso. In programma laboratori dove i bambini potranno giocare e interagire tra loro, prima di accedere alla grande casa di Orso in cui potranno ascoltare fiabe e racconti, letti sulla poltrona della casa del grande amico della piccola bambina ribelle. Fattoria della Zucca La Fattoria della Zucca, nel Parco di Veio, è aperta fino al 3 novembre per far immergere i visitatori, grandi e piccini, nell'atmosfera dei Pumpkin Patch americani. Il campo di zucche a Prima Porta si estende su una collinetta, permette di scegliere la propria zucca da colorare e intagliare, creare originali addobbi autunnali, fare passeggiate a cavallo o pony, incontrare animali della fattoria e gustare piatti dolci e salati a base di zucca e non solo. approfondimento Halloween 2024, i 9 campi di zucche più belli d'Italia