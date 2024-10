Catania, abusi sessuali su figlia minorenne della compagna: arrestato

La madre della bambina, minacciata e picchiata, era costretta ad assistere alle violenze sulla figlia e a dormire per terra. L'indagato avrebbe sottoposto anche gli altri componenti del nucleo familiare a pesanti umiliazioni, anche in presenza di altri due figli minori. Ad incastrarlo ci sono anche dei messaggi audio su whatsapp

Bambina minacciata e picchiata

Da quanto emerso, l'indagato avrebbe abusato sessualmente della minorenne, che aveva meno di 14 anni, obbligando la convivente ad assistere alle violenze. La squadra mobile ha ascoltato l'operatrice della struttura che aveva sentito le confidenze raccontate a un'ospite della comunità. Le dichiarazioni hanno trovato riscontro nell'audizione protetta della vittima e in altre testimonianze. Dalle indagini è emerso che il 40enne per obbligare la bambina ad assecondare le sue richieste a sfondo sessuale la minacciava e la picchiava, oppure la lusingava con regali che le venivano tolti in caso di un rifiuto. Grazie agli accertamenti, contesta la Procura di Catania, è stato ricostruito un quadro di maltrattamenti subiti da tutti i componenti del nucleo familiare costretti a sopportare condotte prevaricatrici e umilianti, anche in presenza di altri due figli minorenni, nei confronti della convivente costretta a dormire per terra e, come detto, ad assistere passivamente agli abusi sessuali sulla figlia.