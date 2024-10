I ragazzi e le ragazze hanno condiviso su Instagram un messaggio per mostrare vicinanza al rapper, che ora si trova in carcere con le accuse di traffico sessuale, racket e sfruttamento della prostituzione: "Ci manchi e ti vogliamo bene papà"

“Il mese scorso ha devastato la nostra famiglia. Molti hanno giudicato sia lui che noi sulla base di accuse, teorie del complotto e false narrazioni che sono diventate assurde sui social media”. Il 22 ottobre, Quincy Taylor Brown, Chance Combs, Justin Dior Combs, Christian Combs, Jessie Combs e D’Lila Combs, sei dei sette figli di Sean Combs, in arte Puff Daddy, hanno pubblicato su Instagram un messaggio in sostegno del padre, il rapper e produttore che ora si trova in carcere a New York senza possibilità di rilascio su cauzione con le accuse di traffico sessuale, racket e sfruttamento della prostituzione e che il 5 maggio 2025 affronterà il processo. Se sarà giudicato colpevole, P. Diddy, che finora ha negato tutte le accuse, rischierà l’ergastolo. Il rapper ha ricevuto oltre 120 denunce, tra le ultime quella di una donna che l’ha accusato di averla drogata e violentata insieme ad altre due celebrità quando lei aveva 13 anni. “Stiamo uniti, supportandoti in ogni fase del percorso. Ci aggrappiamo alla verità, sapendo che prevarrà e che nulla spazzerà via la forza della nostra famiglia. Ci manchi e ti vogliamo bene papà”.