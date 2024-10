Puff Daddy, una presunta violenza per accuse sull'omicidio di Tupac

Continua a crescere la lista delle denunce contro Sean Combs, in arte Puff Daddy o Diddy, il rapper e produttore ora in carcere con le accuse di traffico sessuale e racket e in attesa di processo il 5 maggio 2025. L’ultima, depositata in California, arriva da Ashley Parham, una donna che ha accusato il rapper di averla stuprata in un appartamento a Orinda, vicino a San Francisco, nel marzo 2018. Secondo Parham, Diddy l’avrebbe aggredita per vendicarsi dopo che lei avrebbe detto pubblicamente che lui sarebbe stato legato all’omicidio di Tupac Shakur, ucciso in una sparatoria a Las Vegas nel 1996 quando aveva 25 anni. Dopo quasi 30 anni, il delitto è ancora irrisolto.