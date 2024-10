Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Ha preso il via la fase dei Live di X Factor (LO SPECIALE), lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Per la prima puntata un ospite d’eccezione e un’eliminazione tra gli aspiranti finalisti, guidati da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi. I Live Show di X Factor 2024 saranno tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.

Intanto, alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata la serie televisiva Miss Fallaci: un racconto in otto episodi targato Paramount Television e Minerva Pictures in collaborazione con Red Strings. Protagonista una nota attrice italiana.

Parliamo di letteratura. Approda in libreria Patriot, il libro autobiografico di un noto dissidente politico. Non passa mai di moda, invece, Il piccolo principe. Si torna a parlare della celebre opera di Antoine de Saint-Exupéry perché un memorabilia del libro sarà in vendita all’asta per 1,25 milioni di dollari.

Politica e grandi opere. Dall’Ue sono in arrivo 25 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione di una grande opera infrastrutturale italiana. Una cifra che copre il 50% dei costi di progettazione esecutiva dell'opera in questione. Salvini si dice soddisfatto, ma i sindaci dei territori sollevano perplessità.

A Seul, sul complesso presidenziale della Corea del Sud atterrano alcuni insoliti palloni aerostatici. Da maggio Pyongyang ne ha inviati più di 5mila.

Tra i fatti di cronaca, il caso di un uomo originario del Camerun salvato in un ospedale della provincia di Padova, che aveva un Loa Loa nell’occhio. I sintomi lamentati? Una fastidiosa sensazione di avere "qualcosa che si muove nell’occhio", insieme a prurito, lacrimazione e gonfiori a caviglie e polsi.



Addio all’attore americano Ron Ely: è scomparso all'età di 86 anni nella sua casa di Los Alamos, nella contea di Santa Barbara, in California, per cause naturali.

