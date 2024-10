Introduzione

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha fatto sapere che "in base alle stime attuali, si potrà ottenere l’autorizzazione unica" per procedere con la costruzione del deposito soltanto nel 2029, mentre "la messa in esercizio" arriverà nei successivi 10 anni. La struttura, che conterrà solamente i rifiuti radioattivi prodotti in Italia, si svilupperà su una superficie di circa 150 ettari e costerà 1,5 miliardi di euro. Come verranno smaltiti o stoccati i rifiuti? E perché la sua costruzione è obbligatoria? Ecco tutto quello che c'è da sapere