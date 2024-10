Ha malore mentre tiene un discorso, muore l'ex primo ministro scozzese

Aveva 69 anni. Il decesso mentre si trovava in Macedonia del Nord. Ha guidato la Scozia tra il 2007 e il 2014. Guidò la campagna 'Yes Scotland' per il referendum sull'indipendenza

Salmond, che è stato il leader dello Scottish Nationalist Party (Snp) tra il 1990 e il 2000 e poi di nuovo tra il 2004 e il 2014, è considerata una figura di spicco nel movimento nazionalista scozzese. Nel suo secondo periodo da leader dell'Snp ha utilizzato il suo mandato da First Minister per indire un referendum sull'indipendenza scozzese nel 2014, guidando la campagna 'Yes Scotland', che è stata però sconfitta alle urne e di conseguenza Salmond ha rassegnato le sue dimissioni.

Le accuse di molestie sessuali da cui fu prosciolto

Aveva poi rassegnato le dimissioni anche dall'Snp nel 2018, dopo le accuse di condotta sessuale inappropriata mosse nei suoi confronti da cui era stato prosciolto nel 2020 dopo un processo. Nel 2021 aveva formato il partito indipendentista Alba. "E' stato un uomo e un politico di contraddizioni estreme. E' stato un giocatore d'azzardo e una personalità divisiva che è diventato un first minister fermo con la missione di dimostrare agli elettori che era in grado di dovernare per tutti, usando la devolution per dimostrare che non c'era nulla da temere nell'indipendenza. E' stato anche un comunicatore potente che ha visto sminuire la sua reputazione con accuse a sfondo sessuale, un processo e l'esilio dall'Snp", ha scritto la Bbc.