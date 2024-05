Scozia, rientra la crisi politica: Swinney nuovo primo ministro

John Swinney è da oggi il nuovo primo ministro dell'esecutivo locale della Scozia, dopo essere stato indicato ieri come leader degli indipendentisti dell'Snp, principale partito nell'assemblea parlamentare di Holyrood, a Edimburgo, al posto del dimissionario Humza Yousaf. Swinney, 60enne veterano della politica scozzese e già vice first minister nel decennio dominato dalla leadership di Nicola Sturgeon tra il 2014 e il 2023, ha incassato la fiducia dell'aula al suo governo di minoranza grazie all'astensione degli ex alleati Verdi, che la settimana scorsa avevano rotto con Yousaf.