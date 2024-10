Medioriente, il Papa: "Cessate il fuoco immediato su tutti i fronti"

Durante l'Angelus, il Pontefice è tornato a parlare del conflitto, ricordando che “domani sarà passato un anno dall'attacco terroristico contro la popolazione in Israele”. Ha inoltre annunciato che l'8 dicembre si terrà un Concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali ascolta articolo

Papa Francesco, in occasione dell'Angelus della domenica, è tornato a parlare della guerra in Medioriente. “Domani sarà passato un anno dall'attacco terroristico contro la popolazione in Israele, alla quale rinnovo la mia vicinanza. Non dimentichiamo che ancora ci sono molti ostaggi a Gaza, per i quali chiedo l'immediata liberazione”, ha riferito.



Il Papa: “A Gaza e in Palestina si soffre, sono civili innocenti”

Il Pontefice ha poi ricordato che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas ad Israele, "il Medioriente è precipitato in una sofferenza sempre più grave, con azioni militari distruttive che continuano a colpire la popolazione palestinese”. “Questa popolazione sta soffrendo tantissimo a Gaza e negli altri territori. Si tratta per lo più di civili innocenti - ha sottolineato -, tutta gente che deve ricevere gli aiuti umanitari necessari". "Chiedo un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, compreso il Libano, preghiamo per i libanesi, specialmente per gli abitanti del sud costretti a lasciare i loro villaggi", ha quindi esortato il Papa.

“Preghiamo contro le trame diaboliche della guerra” In questa situazione, ha aggiunto il Papa, “è più che mai necessaria la preghiera”. “Oggi pomeriggio tutti andremo nella basilica Santa Maria Maggiore. A invocare l'intercessione della Madre di Dio. E domani sarà giornata di preghiera e digiuno per la pace nel mondo. Uniamoci con la forza del bene contro le trame diaboliche della guerra”. leggi anche Il Papa dal Belgio: "Gli abusi sono una vergogna, chiediamo perdono"

“Vicino a Bosnia ed Erzegovina colpita dalle alluvioni”

Il Pontefice, nel suo discorso, ha anche rivolto parole di vicinanza “alle popolazioni della Bosnia ed Erzegovina colpite dalle alluvioni”. “Il Signore accolga i defunti, conforti i familiari e sostenga quelle comunità”, ha riferito.

L’appello: “Fate figli"

Nel giorno in cui il Vangelo parla di famiglia, il Papa ha lanciato un appello: “Fate figli, fate figli”. "Ieri ho avuto una grande consolazione", ha detto il Papa ricordando la celebrazione della messa per la Gendarmeria. “È venuto un gendarme con i suoi otto figli! Per favore, siate aperti alla vita, a quello che Dio vi manda", ha concluso il Papa.

Il Papa annuncia un Concistoro: 21 nuovi cardinali

Il Pontefice, durante l'Angelus, ha inoltre annunciato che l'8 dicembre si terrà un Concistoro per la creazione di nuovi cardinali. “Sono ventuno, arrivano da tutte le parti del mondo”. Tra loro ci sono Roberto Repole, arcivescovo di Torino e Baldassarre Reina, "da oggi vicario generale della diocesi di Roma".

Ecco la lista dei 21 nuovi cardinali:

• Mons. Angelo Acerbi, Nunzio Apostolico; • Mons. Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, Arcivescovo di Lima (Peru);

• Mons. Vicente Bokalic Iglic, Arcivescovo di Santiago del Estero (Primate d''Argentina);

• Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrera, Arcivescovo di Guayaquil (Ecuador);

• Mons. Fernando Natalio Chomali Garib, Arcivescovo di Santiago del Cile (Cile)

• 6. Mons. Tarcisio Isao Kikuchi, S.V.D., arcivescovo di Tokyo (Giappone);

• Mons. Pablo Virgilio Siongco David, Vescovo di Kalookan (Filippine);

• Mons. Ladislav Nemet, Arcivescovo di Beograd-Smederevo, (Serbia);

• Mons. Jaime Spengler, Arcivescovo di Porto Alegre (Brasile);

• Mons. Ignace Bessi Dogbo, Arcivescovo di Abidjan (Costa d'Avorio);

• Mons. Jean-Paul Vesco, Arcivescovo di Algeri (Algeria);

• Mons. Paskalis Bruno Syukur, Vescovo di Bogor (Indonesia);

• Mons. Dominique Joseph Mathieu, Arcivescovo di Teheran Ispahan (Iran);

• Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino;

• Mons. Baldassare Reina, Vescovo ausiliare di Roma, già Vice- Gerente e, da oggi, Vicario Generale per la Diocesi di Roma;

• Mons. Francis Leo, Arcivescovo di Toronto (Canada);

• Mons. Rolandas Makrickas, Arciprete Coadiutore Basilica Papale di Santa Maria Maggiore;

• Mons. Mykola Bychok, Vescovo dell'Eparchia Saints Peter and Paul di Melbourne degli Ucraini;

• Padre Timothy Peter Joseph Radcliffe, teologo;

• Padre Fabio Baggio, Sotto Segretario Sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;

• Mons. George Jacob Koovakad, Ufficiale della Segretario di Stato, Responsabile dei Viaggi papali.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24 leggi anche Papa in Belgio: Libano? "La difesa sproporzionata è immorale"