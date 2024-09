Prosegue il viaggio di Papa Francesco in Belgio . Il Pontefice, che è arrivato nel Paese nella serata di giovedì 26 settembre, oggi incontrerà la comunità cattolica e gli studenti universitari. Il programma della seconda giornata di visita in Belgio prevede alle 8.30 di sabato mattina l’incontro privato con alcune autorità dell'Unione europea in Nunziatura. Il primo appuntamento pubblico è invece nella Basilica del Sacro Cuore, alle 10, dove parlerà alla comunità cattolica. Al termine dell'evento Papa Francesco tornerà in Nunziatura e poi, nel pomeriggio, si recherà all'Université Catholique de Louvain, un'università belga francofona che si trova a Ottignies-Louvain-la-Neuve, a circa 30 chilometri da Bruxelles. Qui alle 16.30 parlerà agli studenti universitari. Al termine di questo secondo e ultimo incontro pubblico della giornata, il Pontefice si recherà al Collegio Saint-Michel per un incontro privato, che si terrà alle 18.15, con i Gesuiti presenti nel Paese.

Primo giorno di viaggio

Il tema della pedofilia è stato al centro del primo giorno effettivo di viaggio del Papa in Belgio, venerdì 27 settembre. Durante l'incontro con i Reali del Belgio, re Filippo rivolgendosi al Papa ha riconosciuto l'"intransigenza" con la quale il Pontefice ha denunciato "l'indicibile tragedia degli abusi sessuali nella Chiesa". "Dei bambini sono stati orribilmente feriti, segnati per la vita. Lo stesso dicasi per le vittime di adozione forzata. C'è voluto così tanto tempo perché le loro grida venissero ascoltate e riconosciute. C'è voluto così tanto tempo per cercare la via, per 'riparare' l'irreparabile", ha aggiunto. Il re, poi, ha chiesto, che vengano "perseguiti con determinazione, senza sosta". Gli abusi sono "la vergogna che oggi tutti noi dobbiamo prendere in mano e chiedere perdono, risolvere il problema degli abusi contro i minori", la replica di Papa Francesco. "La Chiesa deve vergognarsi e chiedere perdono e cercare di risolvere questa situazione" perché "queste cose non succedano più", ha continuato il Pontefice nel discorso alle autorità del Belgio, paragonando i pedofili della Chiesa ad Erode.