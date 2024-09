Papa in Belgio, la messa chiude il viaggio e poi rientro a Roma

"La Chiesa è donna, non è maschio" ma non bisogna essere ideologici sui ruoli perché "non siamo una multinazionale". Il Papa, all'Universitè Catholique di Louvain in Belgio ha risposto così ad una lettera letta dai giovani studenti, a nome di tutta la comunità accademica, nella quale si sottolineava che "le donne sono invisibili" nella Chiesa quando sono proprio loro a portarne sulle spalle il peso più grande. "Donna è accoglienza feconda, cura, dedizione vitale", aveva detto il Papa. Ha ammesso "ingiustizie" e "pregiudizi ideologici" ma ha anche chiarito che "bisogna ritrovare il punto di partenza: chi è la donna e chi è la Chiesa. La Chiesa è il popolo di Dio, non un'azienda multinazionale".

“Abusi generano atroci sofferenze, serve misericordia”

Altro tema affrontato da Papa Francesco in questo viaggio è quello degli abusi. Parlando alla comunità cattolica del Belgio, ha ribadito che "gli abusi generano atroci sofferenze e ferite, minando anche il cammino della fede. E c'è bisogno di tanta misericordia, per non rimanere col cuore di pietra dinanzi alla sofferenza delle vittime, per far sentire loro la nostra vicinanza e offrire tutto l'aiuto possibile, per imparare da loro a essere una Chiesa che si fa serva di tutti senza soggiogare nessuno". Papa Francesco ha sottolineato che "una radice della violenza consiste nell'abuso di potere, quando usiamo i ruoli che abbiamo per schiacciare gli altri o per manipolarli".