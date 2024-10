Attacco hacker al Ministero della Giustizia: arrestato un 24enne

Un hacker 24enne è riuscito a violare i sistemi informatici del Ministero della Giustizia ed è stato arrestato. La polizia postale ha eseguito l'arresto di un esperto informatico di Gela, con base anche a Roma e server in tutta Europa, accusato di aver ripetutamente violato i sistemi di sicurezza cibernetica. Sotto attacco sono finiti anche Tim, Telespazio e Guardia di Finanza. Le indagini del pool reati cibernetici della Procura di Napoli, hanno visto il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Il 24enne è accusato di accesso abusivo aggravato alle strutture e diffusione di malware e programmi software in concorso con ignoti. L'arresto risale a ieri pomeriggio da parte della Polizia Postale che nel corso della nottata ha eseguito una perquisizione grazie alla quale è stata sequestrata una imponente mole di dati che adesso è a disposizione degli inquirenti.

Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha sottolineato come il caso sia stato "una minaccia grave e ha provocato danni alla sicurezza". Secondo quanto si è appreso tra i fascicoli coperti da segreto investigativo non compaiono quelli relativi a indagini antiterrorismo, ma l'hacker utilizzando cinque identità fittizie si è appropriato di dati sensibili riguardanti la criminalità organizzata. Le prime violazioni sono state scoperte a Napoli. Nella notte la polizia giudiziaria ha eseguito una perquisizione durante la quale è stata scoperta una ingente mole di dati. "L'indagine di Napoli - ha affermato Melillo - ha una straordinaria complessità che va ancora tutta esplorata: i colleghi partenopei e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, struttura veramente di eccellenza a livello internazionale, riusciranno a venirne a capo".

Gratteri: "Niente mail o WhatsApp, ma carta per tutelare indagini"

Dopo avere compreso la pericolosità del soggetto arrestato "abbiamo deciso di non usare più mail, WhatsApp, e altri strumenti simili, anzi siamo tornati alla carta per timore che potesse intercettare qualcosa". Lo ha specificato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri . La decisione di tornare alle riunioni in presenza e al trasferimenti degli atti "pro manibus" è stato adottato dopo un attacco durante il quale, ha spiegato Gratteri, l'hacker "ha tentato di entrare nelle mail di alcuni magistrati". Poi ha rivelato: "Dopo due anni che lo critico, questa volta ringrazio il ministro Nordio e il suo ufficio, per averci seguito in questo percorso, anche perché erano loro i primi interessati".