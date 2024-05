Attacchi hacker, nel 2023 bloccate 45 mln di email ad alto rischio

Nel corso del 2023, Trend Micro ha intercettato e neutralizzato 19,1 milioni di file con malware, con un incremento del 349% rispetto al 2022. L'aumento esponenziale viene attribuito in modo sostanziale all'utilizzo intensificato di collegamenti di phishing inseriti negli allegati delle e-mail, una tattica che dimostra come i cybercriminali stiano affinando le loro strategie per penetrare le difese aziendali. Tuttavia, l'attacco informatico non si limita ai malware: anche gli attacchi con ransomware hanno visto un aumento del 9%.

L'IA per bloccare gli attacchi informatici

Nel corso del 2023 è stato registrato anche un aumento significativo degli attacchi BEC (Business Email Compromise), con una crescita del 16%. In particolare, i rilevamenti di BEC tramite la tecnologia Writing Style DNA, che analizza lo stile di scrittura dell’utente reale per identificare discrepanze nelle email sospette, sono aumentati del 23%. Anche i rilevamenti tramite i motori antispam hanno mostrato un aumento del 13%. Per contrastare queste minacce, Trend Micro ha implementato Trend Vision One — Email and Collaboration Protection, una soluzione all'avanguardia per la protezione delle comunicazioni via email. Questa integra capacità avanzate di intelligenza artificiale per bloccare gli attacchi informatici.