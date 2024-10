Nuoro, è il giorno dei funerali delle vittime: lutto cittadino

Cronaca

L’escalation delle tensioni in Medioriente è al centro di tutti i quotidiani di oggi: le truppe israeliane sono entrate in Libano e anche la Farnesina ha invitato tutti gli italiani a lasciare il Paese. Spazio poi all’inchiesta della Procura di Milano che ha portato all’arresto di 19 capi ultrà tra le curve di Milan e Inter. Per quanto riguarda la politica, liti nella maggioranza sulle elezioni in Austria: “rigurgito neonazista” per Tajani e la Lega sminuisce. Questa sera torna la Champions: in campo Inter e Milan