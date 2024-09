Strage Nuoro, oggi autopsie sui corpi della moglie e del figlio

L’accanimento sulla moglie

Secondo le prima indiscrezioni, Roberto Gleboni avrebbe ucciso la moglie con quattro colpi di pistola, due alla tempia e due al torace: un dettaglio che potrebbe rivelare una sorta di accanimento, forse a confermare le molte voci che girano in città secondo cui negli ultimi mesi Giusy Massetti avrebbe maturato la decisione di separarsi e l'operaio non avrebbe sopportato questa scelta.

La madre di Giusy: "Basta foto e post su social"

"Sono la mamma di Giusy. So che ci siete tutti vicini e vi ringrazio tanto di cuore ma vi chiedo un grande piacere: smettere di postare foto e commentare su motivi ed altro su questa terribile tragedia", ha scritto intanto in un post su Facebook, Carmela Capelli, la madre di Giusy Massetti. "Io sono una mamma distrutta ma ho un nipote da tutelare e proteggere e tutto quello che vedo e leggo su Fb non ci aiuta e perciò vivete il vostro dolore privatamente: se veramente le volevate bene non fate a gara a dimostrare chi l'amava e la conosceva di più - si legge nel post che arriva dopo giorni di commenti, soprattutto nei gruppi social che parlano della città - io so che era amata da tutti e io e la mia famiglia ne siamo fieri ma pensate a mio nipote. Vi prego condividete per favore questo mio desiderio. È molto importante. Di nuovo vi ringrazio tutti e ricambio i vostri abbracci".