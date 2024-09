Strage Nuoro, il 14enne: "Mi sono salvato perché mi sono finto morto"

Sono state le prime parole del ragazzo pronunciate davanti ai carabinieri appena arrivati in casa. Ancora sotto shock, nei prossimi giorni sarà sentito come testimone in modalità protetta. Previsti nuovi sopralluoghi. Resta ignoto il movente

"Sono tutti morti. Mi sono salvato perché ho finto di esserlo anche io". Sono le parole pronunciate dal 14enne sopravvissuto alla strage della sua famiglia a Nuoro quando i carabinieri sono arrivati alla porta di casa. Ferito al volto e sotto shock, il ragazzo è stato operato per rimuovere dalla mandibola alcune schegge. Nei prossimi giorni sarà sentito formalmente come testimone, scrive il Corriere della Sera. Il tutto avverrà con il supporto di un tutore e di uno psicologo, in modalità protetta. "A casa, stamattina, urlavano tutti", aveva aggiunto il 14enne alle forze dell'ordine.

Ancora ignoto il movente

La strage è ancora senza un movente. Gli inquirenti stanno scavando nel passato della famiglia di Roberto Gleboni, operaio forestale di 52 anni, che ha ucciso la moglie di 43, la figlia di 25, il figlio di 10 e il padrone di casa di 69, ferendo a colpi di pistola l'altro figlio e la madre. Domani, 28 settembre, ci saranno le autopsie. Previsti inoltre nuovi sopralluoghi.

La dinamica della strage

Dopo aver impugnato una semiautomatica calibro 7.65 detenuta regolarmente, l'uomo ha iniziato a sparare verso la moglie e i tre figli. Li ha colpiti tutti: Giuseppina Massetti, 43 anni, e la figlia Martina, di 25, sono morte sul colpo. Poi è toccato agli altri due figli, di 14 e 10 anni: il primo è stato preso di striscio e ferito lievemente, il secondo è stato preso in pieno. Si è quindi diretto verso il pianerottolo e ha sparato contro Paolo Sanna, pensionato di 69 anni, proprietario della casa che i Gleboni hanno in affitto, nonché inquilino al terzo piano del palazzo, sceso al piano terra forse perché aveva sentito gli spari. Poi Gleboni è uscito di casa per andare all'abitazione di sua madre, contro la quale ha sparato ferendola al viso, in maniera non grave, prima di togliersi la vita sparandosi un colpo alla tempia in cucina.