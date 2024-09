Strage di Marzabotto, Mattarella: "Da nazifascismo macerie morali"

Il capo dello Stato alle celebrazioni per l'80esimo anniversario della strage nazista: "Siamo qui per chinare insieme il capo davanti a tante vite crudelmente spezzate, per riempire con i sentimenti più intensi di solidarietà quelle voragini che la disumana ferocia nazifascista ha aperto in queste terre". Presente anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il primo dopo più di vent'anni

"Siamo qui per chinare insieme il capo davanti a tante vite crudelmente spezzate, per riempire con i sentimenti più intensi di solidarietà quelle voragini che la disumana ferocia nazifascista ha aperto in queste terre. Siamo qui per ricordare, perché la memoria richiama responsabilità. Nella Seconda guerra mondiale si toccò il fondo dell'abisso. La barbarie, la cancellazione di ogni dignità umana. Il nazismo e il fascismo hanno lasciato macerie materiali e morali". A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Marzabotto per le celebrazioni dell'80esimo anniversario della strage nazista insieme al suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, con il quale ha deposto una corona tra i ruderi della chiesetta di San Martino a Monte Sole, in memoria dei caduti. Poi l'incontro con alcuni sopravvissuti: "Grazie per essere venuti qui oggi e per aver onorato i nostri cari che non ci sono piu", ha detto una donna salutando i presidenti. "Grazie della vostra generosità e per la vostra accoglienza", ha replicato Steinmeier. Sono trascorsi oltre vent'anni da quando un altro capo dello Stato si è recato ufficialmente nei luoghi della strage nazifascista insieme a un presidente tedesco: era il 2002, qualche giorno prima del 25 aprile,e Johannes Rau decise di salire a Monte Sole insieme a Carlo Azeglio Ciampi.

Mattarella ringrazia Steinmeier

"Presidente Steinmeier, desidero ringraziarti. La Repubblica italiana ti ringrazia per essere qui, insieme ai nostri concittadini, ai familiari delle vittime, per condividere un anniversario così carico di significato storico e civile - ha detto Mattarella rivolgendosi al presidente tedesco - Conosciamo la tua sensibilità: la presenza a Civitella Val di Chiana nel 2014, quando era ministro degli Esteri. E, da Presidente, l'omaggio al Mausoleo dei caduti delle Fosse Ardeatine, nel maggio del 2017. La commemorazione anni dopo delle stragi nel Comune toscano di Fivizzano, con un discorso toccante che contribuì a trasformare quel doloroso giorno di ricordo in un prezioso seme di riconciliazione, nel segno di una civiltà più umana. Permettimi di considerare l'evento di oggi come un segno ulteriore". "Sui pendii di Monte Sole vennero uccisi anche sacerdoti. Don Ubaldo Marchioni era all'altare di Casaglia di Caprara. Non si trattava soltanto di disprezzo verso la religione - ha proseguito il capo dello Stato - Era 'la negazione radicale di ogni umanità', come scrisse Giuseppe Dossetti, capo partigiano, Costituente, dirigente politico di primo piano, che lasciò la politica attiva per fondare, proprio a Casaglia, la sua comunità di monaci, per riposare poi, a pochi passi dalla chiesa distrutta, in quel piccolo cimitero divenuto anch'esso teatro di sterminio".

Mattarella: "Marzabotto simbolo della strategia dell'annientamento"

"Quasi ottocento le vittime, uccise tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 nei Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzane Morandi. Quasi duecento i bambini - ha ricordato Mattarella - Marzabotto e Monte Sole sono simbolo tra i più sconvolgenti della strategia di annientamento che accompagnò la volontà di dominio, il mito razziale, la sopraffazione nazionalista, insomma quell'impasto ideologico che sospinse il nazismo - e i loro complici, tra cui il regime fascista - a perseguire il catastrofico progetto di conquistare l'Europa e svuotarla della sua storia". "In queste terre, tra i fiumi Setta e Reno, si compì l'eccidio di civili più grande e spietato tra quelli perpetrati nel nostro Paese durante la guerra - ha aggiunto - Queste terre hanno conosciuto il terrorismo delle SS e dei brigatisti neri fascisti. Non c'erano ragioni militari che potessero giustificare tanta crudeltà"



Mattarella: "I nostri nonni trasformarono il dolore in forza generatrice"

"Italia, Germania ed Europa sono state capaci di risorgere da quell'inferno, costruendo libertà, pace, democrazia, diritti, comunità, una nuova sicurezza - ha detto ancora Mattarella - I nostri genitori, i nostri nonni non si abbandonarono alla rassegnazione. Furono capaci di trasformare il dolore più indicibile e inspiegabile in una forza generatrice. In una nuova epoca. In un sistema che, benché imperfetto, intendeva guardare al rispetto della dignità di ogni persona. Non è stato facile ricostruire un continente dalle macerie materiali e morali cui nazismo e fascismo l'avevano condannato. Ha richiesto coraggio e sacrificio".