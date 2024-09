Maria Colombo, la star della matematica riceve la medaglia Stampacchia

Maturità scientifica a Luino, in provincia di Varese, laurea magistrale alla Normale di Pisa poi tre anni da ricercatore a tempo determinato e, quindi, il salto da professore ordinario presso il Politecnico di Losanna, dove oggi vive e lavora. Maria Colombo, mamma di 4 bimbi, è una “star” della matematica mondiale, più precisamente dell’analisi matematica, come ha raccontato al quotidiano “La Repubblica” ascolta articolo

Ha vinto da poco il prestigioso premio europeo per la matematica, l’Ems Prize, ma vanta anche un un oro, un argento e un bronzo alle Olimpiadi di matematica, oltre a diversi riconoscimenti nel suo ambito. Adesso riceverà anche la medaglia d'oro "Guido Stampacchia", premio internazionale riservato a matematici che non abbiano superato i 35 anni, assegnato come riconoscimento per gli studi nel campo del calcolo delle variazioni e delle sue applicazioni che abbiano avuto forte impatto e riconoscimento internazionale, promosso congiuntamente dall'Unione matematica italiana (UMI) e dalla Fondazione "Ettore Majorana". Si tratta di Maria Colombo, mamma di quattro figli e “star” della matematica mondiale, più precisamente dell’analisi matematica, come ha raccontato intervistata dal quotidiano “La Repubblica”.

Dalla Normale di Pisa a Losanna Ma chi è Maria Colombo? Maturità scientifica a Luino, in provincia di Varese, laurea magistrale alla Normale di Pisa poi tre anni da ricercatore a tempo determinato e, quindi, il salto da professore ordinario presso il Politecnico di Losanna, dove oggi vive e lavora. “Studio le equazioni che descrivono il moto dei fluidi, ad esempio l’aria dell’atmosfera o un liquido all’interno di una rete di tubi. Cerco le condizioni in cui il loro flusso è il più laminare e regolare possibile, senza perturbazioni”. E la curiosità è che attraverso i numeri tenta di “prevedere la forma delle nuvole”. In particolare, ha spiegato, “tento di immaginare una porzione di cielo in ogni suo dettaglio”. Come? Grazie ai dati “sulla velocità dell’aria in ogni punto”. Per Maria Colombo, la matematica è stata sostanzialmente una questione di famiglia. “Mio padre, ingegnere, amava spiegarmi la matematica della vita quotidiana”, ha raccontato. Matematica che è una sorta di certezza immutabile. “Una volta stabilità una verità, nessuno la potrà confutare. Si potranno discutere le sue implicazioni, dalla scoperta forse nasceranno nuove domande, è possibile che il tentativo di aprire una strada innovativa risulti fallimentare. Ma la matematica che è stata dimostrata non cambierà mai più. Le scoperte fatte dai greci restano valide anche oggi”. approfondimento Due italiane vincono il prestigioso premio di matematica Ems Prize

ChatGpt e l'ispirazione al parco Nel suo lavoro e per lo sviluppo della sua passione, c’è spazio anche per l’intelligenza artificiale. “Uso ChatGpt per sapere cosa è già stato scritto su un argomento perché lui impiega 5 minuti, io ci metterei ore. L’aspetto di riflessione resta però solo mio. Amo la lavagna nera, mi metto lì a fare calcoli, oppure uso carta e penna e in quel momento so che il mio intelletto svolge un lavoro unico". E l'ispirazione arriva da un luogo "insolito". "Anche il parco giochi è un momento creativo. Molte idee mi sono venute lì. Mi aiuta poi discutere con i colleghi”, ha spiegato ancora. approfondimento Intelligenza artificiale a scuola, il 65% degli studenti usa ChatGPT