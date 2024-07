Due italiane vincono il prestigioso premio di matematica Ems Prize

Ci sono due studiose italiane tra i dieci vincitori del più importante premio europeo per la matematica, assegnato dal Congresso europeo di matematica che si è aperto ieri a Siviglia in Spagna. Organizzato ogni quattro anni dalla Società europea di matematica (Ems), il congresso è il secondo evento dedicato a questa materia più grande al mondo e si è aperto con l'assegnazione dei premi più ambiti in Europa in questa disciplina.