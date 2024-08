Nube di anidride solforosa in Europa, cos'è e possibili rischi

Una strana nube si aggira per l'Europa, e proviene dall'Islanda . Si tratta di anidride solforosa (SO2), un gas tossico risultante dalle eruzioni che sono iniziate ad avvenire nella penisola islandese di Reykjanes lo scorso 22 agosto. Niente lava, a differenza degli episodi precedenti, ma in cambio i servizi meteo hanno rilevato alti valori di SO2 nell'atmosfera. Dati i venti di questo periodo, la nube di anidride solforosa potrebbe arrivare a coprire Regno Unito, Francia, Spagna, Danimarca e anche l'Italia, nello specifico la Sardegna. Non serve allarmarsi però perché i rischi stanno praticamente a zero.

Cos'è l'anidride solforosa

L’anidride solforosa, o biossido di zolfo, è un gas incolore che si forma per lo più con la combustione di carbone e petrolio. Ha un odore pungente ed è altamente solubile in acqua. In concentrazioni molto alte, l'anidride solforosa può provocare forti irritazioni agli occhi, alle mucose, alla pelle e alle vie respiratorie. Che un'eruzione vulcanica rilasci SO2 non è una novità: è uno dei prodotti tipici dell'attività vulcanica, motivo per cui segnalazioni simili erano arrivate anche in passato, come confermato dalle analisi satellitari di Copernicus.