Perché in Islanda sono spariti i cetrioli dai supermercati?

Il motivo della scomparsa dei cetrioli nei supermercati islandesi ha un nome e un cognome: Logan Moffitt. Tutto è iniziato infatti per via dell’influencer noto sui social come "Cucumber Guy" (il tipo dei cetrioli che in pochi mesi ha conquistato oltre 5 milioni di follower grazie ai suoi video) in cui propone decine di modi per preparare e gustare i cetrioli. Dalle semplici insalate ai cocktail più elaborati, Moffitt ha trasformato questo ortaggio in un vero e proprio fenomeno di culto, scatenando una vera e propria "cetriolo-mania" tra i suoi fan.

Altri ingredienti sold out

L'immediata conseguenza è stata un'impennata della domanda di cetrioli nei supermercati islandesi. Kronan, una delle principali catene di supermercati dell'isola, ha confermato che gli scaffali sono praticamente vuoti e che i produttori locali, pur cercando di aumentare la produzione, non riescono a soddisfare la richiesta. Ma nel mirino dei consumatori islandesi sono finiti anche altri ingredienti presenti nelle ricette di Moffitt, come l'olio di sesamo e l'aceto di riso, sono diventati introvabili. Le catene di supermercati hanno registrato un aumento della domanda di questi prodotti superiore al 200%, costringendoli a ricorrere a spedizioni d'emergenza dai Paesi Bassi per far fronte alla situazione.