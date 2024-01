I caroselli pugliesi spopolano negli Usa grazie al New York Times

Con un lungo articolo il quotidiano ha esaltato il prodotto tipico made in Puglia, scoperto grazie al blog di Jay Tracy, un insegnante per non udenti con la passione per gli orti che ha fatto conoscere questo prodotto d'eccellenza agli statunitensi

Grazie al blog del professor Jay Tracy, negli Stati Uniti sono diventati famosissimi i caroselli pugliesi ovvero “dei meloni cresciuti come una zucchina, pensati per essere raccolti in una fase iniziale e mangiati come un cetriolo”. Il New York Times, con un lungo articolo dal titolo “È un melone o un cetriolo? È un melone-cetriolo, ed è delizioso” ha esaltato il prodotto tipico made in Puglia, scoperto da Tracy, che è un insegnante per non udenti, con la passione per gli orti e e che ha fatto conoscere questo prodotto d'eccellenza agli americani attraverso il suo blog dedicato agli orti.

La nascita del blog

Tracy ha aperto il suo blog nel 2007. Inizialmente si limitava a parlare del sul suo orticello, ma nel 2009 Tracy iniziò a cercare di risolvere un problema: identificare quali varietà di cetrioli avrebbero potuto dare i migliori risultati nella calda e secca Tucson, in Arizona, visto che agli abitanti i cetrioli tradizionali non piacevano molto, soprattutto d'estate.