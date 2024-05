Islanda, l'eruzione di un vulcano colora il cielo di arancione. VIDEO

È la quinta volta da dicembre che un vulcano, nella penisola di Reykjanes in Islanda, erutta a soli 800 metri dalla cittadina di Grindavik, 3.800 abitanti. Stavolta la lava rossa, che nelle precedenti occasioni aveva raggiunto anche le abitazioni, ha obbligato un centro termale geotermico all'evacuazione. La lava, schizzata in cielo all'altezza di 50 metri, è fuoriuscita da una fessura cresciuta nel vulcano fino a 3,5 chilometri di lunghezza, come riferisce l'Ufficio meteorologico islandese. E ha colorato, per qualche istante, i cieli sopra Grindavik di arancione.